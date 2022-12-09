23-летний полузащитник пропускал тренировку сборной Англии по болезни. К счастью для тренерского штаба во главе с Гаретом Саутгейтом, Деклан Райс уже вернулся в общую группу команды.

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Возвращение в центр поля

На пресс-конференции полузащитник Калвин Филлипс рассказал положительную информацию по расположению сборной для английских фанатов.

Я считаю, что Дек в хорошей форме, он вернулся к тренировкам, и с ним все в порядке,

– сказал Филлипс.

Райс принял участие во всех четырех поединках сборной Англии на чемпионате мира-2022. Лишь в одном из этих матчей не провел на поле все 90 минут. Деклан, играющий на позиции опорника, на Мундиале в Катаре пока не отличился ни одним результативным действием.

Также к команде присоединится Рахим Стерлинг, срочно покинувший Катар из-за ограбления в его доме. В момент преступления в доме футболиста Челси были его дети и невеста. Грабители вынесли из дома драгоценные часы на сумму 300 тысяч фунтов.

Напомним, что 10 декабря в 21:00 Англия встретится с Францией в четвертьфинале ЧМ-2022 по футболу.