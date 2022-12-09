За сыгранное время Маркус Рашфорд отличился тремя голами за 132 минуты – в ворота Ирана и Уэльса. Такая игра левого вингера привлекла внимание многих грандов Европы, среди которых оказался и французский ПСЖ.

Интересно прочесть Роналду отказался тренироваться с запасом Португалии после победного матча против Швейцарии

Нассер Аль-Хелаифи: Может быть, летом, почему нет

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассказал об интересе к футболисту Манчестеру Юнайтед. Он похвалил игру Рашфорда, но французы хотят попытаться получить его бесплатно.

Можно это сделать летом 2023 года. Ведь контракт Рашфорда с МЮ рассчитан до конца июня 2023 года. У МЮ есть шанс пролонгировать соглашение футболиста еще на один год, но "красные дьяволы" не использовали такой возможности.

Руководитель французского клуба сообщил, что ранее ПСЖ пытался контактировать с Маркусом, но тогда переговоры были не ко времени.

Может быть, летом, почему нет? Сегодня, если он станет свободным агентом, мы можем поговорить с ним напрямую, но мы не будем этого делать. Пусть он сосредоточится на чемпионате мира, и, надеюсь, в январе мы с ним пообщаемся,

– сказал глава парижан.

В сезоне-2022/2023 Рашфорд провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи.

Что известно о карьере Маркуса Рашфорда