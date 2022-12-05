Во время Мундиаля пострадала семья 27-летнего левого вингера. Преступники ворвались в дом Рахима Стерлинга, где в тот момент находилась семья футболиста и ограбили дом полузащитника Челси.
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Преступники обогатились на 300 тысяч фунтов
Произошло это за день до матча против Сенегала, который Стерлинг пропускал. Срочно ведь вернулся домой, чтобы побыть вместе с семьей и прояснить эту ужасную ситуацию.
К счастью, семья футболиста сборной Англии не пострадала. Грабители вынесли из дома спортсмена драгоценные часы на сумму 300 тысяч фунтов.
Стерлинг постарается поскорее вернуться в Катар, где уже 10 декабря Англия будет бороться за выход в полуфинал Мундиаля. Соперником "трех львов" будет сборная Франции.