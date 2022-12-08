Рахим Стерлинг возвращается в расположение сборной Англии. Футболист лондонского "Челси" присоединится к национальной команде в Катаре 9 декабря. А это за день в четвертьфинал против французов.
На тему Испугали семью и вынесли драгоценные часы: детали ограбления дома Стерлинга
Возвращение на фланг
Напомним, что 28-летний левый вингер срочно вернулся домой из Катара из-за ограбления. Преступники воспользовались чемпионатом мира и отсутствием футболиста в собственном доме. Однако там на момент ограбления находилась семья Стерлинга – невеста и трое детей.
Грабители вынесли из дома игрока драгоценные часы на сумму 300 тысяч фунтов.
Поэтому Стерлинг уже пропустил предыдущую игру Англии в 1/8 финала Мундиаля против Сенегала. Но и без Рахима команда Гарета Саутгейта разгромила соперника со счётом 3:0.
До отъезда из команды Стерлинг провел на Мундиале в Катаре два матча, отличившихся мячом и голевой передачей. Оба результативных действия были в поединке против Ирана (6:2).