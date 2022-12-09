23-річний півзахисник пропускав тренування збірної Англії через хворобу. На щастя для тренерського штабу на чолі з Гаретом Саутгейтом, Деклан Райс вже повернувся до загальної групи команди.

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Повернення у центр поля

На пресконференції півзахисник Калвін Філліпс розповів позитивну інформацію із розташування збірної для англійських фанатів.

Я вважаю, що Дек у хорошій формі, він повернувся до тренувань, і з ним все гаразд,

– сказав Філліпс.

Райс взяв участь в усіх чотирьох поєдинках збірної Англії на чемпіонаті світу-2022. Лише в одному з цих матчів не провів на полі усі 90 хвилин. Деклан, який грає на позиції опорника, на Мундіалі у Катарі наразі не відзначився жодною результативною дією.

Також до команди приєднається Рахім Стерлінг, який терміново покинув Катар через пограбування у його будинку. У момент злочину у домі футболіста Челсі були його діти та наречена. Грабіжники винесли з будинку коштовні годинники на суму 300 тисяч фунтів.

Нагадаємо, що 10 грудня о 21:00 Англія зустрінеться з Францією у чвертьфіналі ЧС-2022 з футболу.