В то же время преуменьшать заслуги тренера тоже не стоит. Такое мнение в эфире программы "69" высказал футбольный обозреватель Константин Андриюк.
Обратите внимание Знаю, какой тяжелый матч нас ждет, но у моих игроков есть характер, – Андрей Шевченко
Шевченко имеет мощный тренерский штаб и аналитиков
По его словам, наставник украинской сборной имеет очень крутых аналитиков и тренерский штаб. Именно эти люди делают Шевченко результат.
Честно, у Андрея Шевченко очень крутой тренерский штаб. Я не умаляю его заслуги – короля делает его свита. Но Шевченко во главе пожинает все плоды,
– отметил Андриюк.
Он подчеркнул, что то, каким тренером является Шевченко, можно будет увидеть, когда наставник команды начнет тренировать клубные команды. "Пока он на коне, у него все в порядке. Но ему успехи делает его тренерский штаб", – добавил обозреватель.
Похожая ситуация, как отметил Андриюк, была в 2006 году. Тогда Олег Блохин привел сборную Украины в четвертьфинал Чемпионата мира. У Блохина, как и у Шевченко, тоже был очень хороший тренерский штаб и крутой аналитик.
Футбольный обозреватель рассказал о заслуге Шевченко в победе команды: смотрите видео
Коротко о матче Украины и Швеции
- Сборная Украины по футболу 29 июня победила на матче со Швецией со счетом 2:1. Поэтому команда продвинулась в четвертьфинал.
- Решающий гол в поединке забил 24-летний форвард Артем Довбик.
- Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после матча был недоволен поражением. Он сказал Шевченко, что украинская команда занималась симуляцией.
- Уже 3 июля Украина сыграет в матче 1/4 финала против Англии.