В то же время преуменьшать заслуги тренера тоже не стоит. Такое мнение в эфире программы "69" высказал футбольный обозреватель Константин Андриюк.

Обратите внимание Знаю, какой тяжелый матч нас ждет, но у моих игроков есть характер, – Андрей Шевченко

Шевченко имеет мощный тренерский штаб и аналитиков

По его словам, наставник украинской сборной имеет очень крутых аналитиков и тренерский штаб. Именно эти люди делают Шевченко результат.

Честно, у Андрея Шевченко очень крутой тренерский штаб. Я не умаляю его заслуги – короля делает его свита. Но Шевченко во главе пожинает все плоды,

– отметил Андриюк.

Он подчеркнул, что то, каким тренером является Шевченко, можно будет увидеть, когда наставник команды начнет тренировать клубные команды. "Пока он на коне, у него все в порядке. Но ему успехи делает его тренерский штаб", – добавил обозреватель.

Похожая ситуация, как отметил Андриюк, была в 2006 году. Тогда Олег Блохин привел сборную Украины в четвертьфинал Чемпионата мира. У Блохина, как и у Шевченко, тоже был очень хороший тренерский штаб и крутой аналитик.

Справка. В сентябре 2003 года Олег Блохин стал главным тренером национальной сборной Украины. Именно под его руководством команда прошла отборочный этап международного турнира – Чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии. Украинская сборная дошла до четвертьфинала.

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