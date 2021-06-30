По его словам, для команды Швеции это очень жесткий результат. Футболисты и тренерский штаб разочарованы таким результатом.
Смотрите также Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео
"Нам очень тяжело. Мы разочарованы. Моя команда действовала хорошо, и во втором тайме мы должны были решать судьбу поединка в свою пользу. Это очень жестокий для нас результат. Мы должны пережить это падение вместе", – сказал он.
О чем я говорил с Андреем Шевченко по окончании матча? Я выразил ему свое недовольство относительно того, что футболисты его команды очень уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился,
– заявил Андерссон.
Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020: что известно
- Сборная Украины обыграла команду Швеции в 1/8 Евро-2020 со счетом 2:1. Так наша команда впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.
- Открыл счет в матче Зинченко, на 27-й минуте он забил в ворота сборной Швеции после результативного паса Ярмоленко. Впрочем, уже через 15 минут Форсберг благодаря рикошету сравнял счет в матче – 1:1.
- Во втором тайме ни одной из команд не удалось получить преимущество, поэтому были назначены два экстратайма.
- На 99-й минуте сборная Швеции осталась в меньшинстве: из-за грубой игры против Беседина Маркус Даниэльсон был удален с поля.
- На последней минуте второго экстра-тайма Артем Довбик, который сыграл третий матч за сборную Украины, ударом головой в падении принес победу.