Водночас применшувати заслуги тренера теж не варто. Таку думку в ефірі програми "69" висловив футбольний оглядач Костянтин Андріюк.

Зверніть увагу Знаю, який важкий матч нас чекає, але у моїх гравців є характер, – Андрій Шевченко

Шевченко має потужний тренерський штаб і аналітиків

За його словами, наставник української збірної має дуже крутих аналітиків та тренерський штаб. Саме ці люди роблять Шевченку результат.

Чесно, в Андрія Шевченка дуже крутий тренерський штаб. Я не применшую його заслуги – короля робить його свита. Але Шевченко на чолі пожинає всі плоди,

– відзначив Андріюк.

Він наголосив, що те, яким тренером є Шевченко, можна буде побачити, коли наставник команди почне тренувати клубні команди. "Поки він на коні, в нього все гаразд. Але йому успіхи робить його тренерський штаб", – додав оглядач.

Схожа ситуація, як відзначив Андріюк, була у 2006 році. Тоді Олег Блохін привів збірну України теж до чвертьфіналу Чемпіонату світу. У Блохіна, як і у Шевченка, теж був дуже гарний тренерський штаб і крутий аналітик.

Довідка. У вересні 2003 року Олег Блохін став головним тренером національної збірної України. Саме під його керівництвом команда пройшла відбірковий етап міжнародного турніру – Чемпіонату світу з футболу 2006 року в Німеччині. Українська збірна дійшла до чвертьфіналу.

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