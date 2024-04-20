Український голкіпер має чинну угоду з Реалом до червня 2025 року. Однак українцю можуть запропонувати покращений контракт вже зараз.

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Чим Реал може заохотити Луніна

Продовження контракту Реала з українським голкіпером все ближче, але це питання ще не закрите.

Керівництво клубу висловилося чітко і має намір підписати з Андрієм Луніним довгостроковий контракт. Вони усвідомлюють, що з Куртуа та українцем воротарський фланг "вершкових" деякий час буде прикритий без особливих проблем. Тому влітку 2024 року Реал не має наміру робити жодних кадрових змін у воротах.

У новому контракті мадридський клуб точно підвищить Андрію Луніну зарплату та пропише пункт, згідно з яким українець повинен буде провести гарантовану кількість матчів за сезон.

Після перемоги над Манчестер Сіті президент Реала Флорентіно Перес особисто подякував Луніну та вже тоді порушував тему продовження контракту із українським воротарем.

Важливо. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів за Реал у Ла Лізі 19 матчів, у яких пропустив 11 м'ячів і 10 разів ворота лишались "сухими". У Лізі чемпіонів-2023/2024 зіграв 6 матчів, у яких 7 разів пропустив м'ячі і 2 рази залишав ворота "сухими".

Нагадаємо, що у неділю, 21 квітня, відбудеться Ель-Класіко – поєдинок між Реалом та Барселоною. Є інформація, що за його результатами визначиться доля Хаві. Матч почнеться о 22:00 за київським часом.