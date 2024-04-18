Недавно, в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Барселона проиграла ПСЖ в ответном матче со счетом 1:4. Вылет из еврокубков развеял надежды, которые питались победами и хорошими результатами за последние месяцы.

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Барселона должна победить любой ценой

Перед одной из тренировок Хави решил собрать команду и сказать пару слов. Это была относительно короткая речь, чуть больше пяти минут, но достаточно эмоциональная и глубокая, чтобы вызвать резонанс у игроков.

Идем на Мадрид, безо всяких оправданий,

– призвал главный тренер "каталонцев".

Перед Эрнандесом поставили условие, угрожая увольнением, поэтому он понимает всю важность предстоящего поединка с Реалом.

Хави осознает, что восстановить боевой дух в раздевалке будет нелегко, но он попытался укрепить его в своей речи, напомнив своим игрокам, что Эль-Класико нужно рассматривать как возможность, предоставленную им судьбой, чтобы вернуться на путь к успеху.

Отметим. На данный момент Барселона занимает 2 позицию в турнирной таблице Ла Лиги. "Каталонцы" набрали 70 очков, на 8 баллов отстают от Реала.

Напомним, что Эль-Класико состоится 21 апреля в 22:00 по киевскому времени.