С начала полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Шевченко много времени уделил благотворительности и помощи Украины. Именно он стал первым послом платформы United24. А сейчас собирает деньги на восстановление стадиона в Ирпени, который был поврежден российскими оккупантами.

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Все это время Андрей Шевченко был без работы. Но сейчас он готов вернуться к тренерской деятельности.

"В последние месяцы было бы неправильно принять предложения, потому что мои мысли были в другом месте. Но сейчас я думаю о том, чтобы вернуться к работе, которую люблю", – рассказал Андрей Шевченко.

Следует напомнить, что последним местом работы Андрея Шевченко была итальянская Дженоа. Этот клуб он возглавил 7 ноября 2021 года. Но долго в команде из Генуи не продержался – уже 15 января 2022 года Дженоа уволила Шевченко и его тренерский штаб.

Перед этим Шевченко возглавлял сборную Украины по футболу. Но неожиданно покинул команду 1 августа 2021 года – тогда у него закончился контракт после Евро-2020, где сборная Украины дошла до четвертьфинала.

Сейчас сборная Украины пока без главного тренера – 12 января 2023 года Александр Петраков официально покинул команду. А после этого возглавил сборную Армении.

Главным претендентом на должность наставника сборной Украины называют Сергея Реброва. Но у него контракт с клубом Аль-Айн из ОАЭ до лета 2023 года. Первый же матч в отборе на Евро-2024 сборная Украины проведет уже в марте.