З початку повномаштабного вторгнення Росії до України, Андрій Шевченко чимало часу приділив благодійності та допомозі України. Саме він став першим амбасадором платформи United24. А зараз збирає кошти на відбудову стадіону в Ірпені, який був пошкоджений російськими окупантами.

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Весь цей час Андрій Шевченко був без роботи. Але зараз готовий повернутися до тренерської діяльності.

"В останні місяці було б неправильно прийняти пропозиції, тому що мої думки були в іншому місці. Але зараз я думаю про те, щоб повернутися до роботи, яку люблю", – розповів Андрій Шевченко.

Варто нагадати, що останнім місцем роботи Андрія Шевченка була італійська Дженоа. Цей клуб він очолив 7 листопада 2021 року. Але довго в команді з Генуї не протримався – вже 15 січня 2022 року Дженоа звільнила Шевченка та його тренерський штаб.

Перед тим Шевченко очолював збірну України з футболу. Але неочікувано покинув команду 1 серпня 2021 року – тоді в нього закінчився контракт після Євро-2020, де збірна України дійшла до чвертьфіналу.

Зараз збірна України поки без головного тренера – 12 січня 2023 року Олександр Петраков офіційно покинув команду. А після цього очолив збірну Вірменії.

Головним претендентом на посаду наставника збірної України називають Сергія Реброва. Але в нього контракт з клубом Аль-Айн з ОАЕ до літа 2023 року. А перший матч у відборі на Євро-2024 збірна України проведе вже в березні.