"Кристиан испытывает безумное давление": Шевченко назвал сборную, за которую мечтает играть его сын

В последнее время Кристиан Шевченко демонстрирует результативную игру за юношескую команду Уотфорда. Украинские футбольные фанаты надеются, что сын легенды футбола вскоре будет забивать за "сине-желтых"

В СМИ появилась информация, что Шевченко-младший подал документы на получение украинского гражданства. Более того, его уже включили в резервный список кандидатов в сборную U-19.

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Шевченко: Сын мечтает играть только за сборную Украины

Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, каким образом его сын оказался на карандаше тренеров сборной.

"Скаут сборной Украины был в Англии, смотрел игру Кристиана. После этого он сказал мне, что рассматривает сына, как кандидата в сборную. Сейчас идет процедура оформления необходимых документов для получения гражданства", – сообщил Шевченко-старший.

Также Андрей Николаевич поставил точку в вопросе, за какую из четырех сборных его сын будет выступать.

Сын мечтает играть только за сборную Украины! Конечно, если будет соответствовать ее уровню,

– сказал Шевченко.

Бывший главный тренер сборной Украины оценил сильные качества своего сына.

"Могу сказать, что у него есть хорошие задатки. Он трудолюбивый. Если решил принять украинское гражданство и бороться за место в сборной Украины – для меня это хороший сигнал. Итак, у него есть характер, есть цель – и он прилагает необходимые усилия, чтобы ее достичь. Сейчас Кристиан испытывает безумное давление из-за своей фамилии. Но только от него будет зависеть, как он будет работать и развиваться", – подытожил Шевченко.

Шевченко-младший шагает на футбольный олимп