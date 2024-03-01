В СМИ появилась информация, что Шевченко-младший подал документы на получение украинского гражданства. Более того, его уже включили в резервный список кандидатов в сборную U-19.
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Шевченко: Сын мечтает играть только за сборную Украины
Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, каким образом его сын оказался на карандаше тренеров сборной.
"Скаут сборной Украины был в Англии, смотрел игру Кристиана. После этого он сказал мне, что рассматривает сына, как кандидата в сборную. Сейчас идет процедура оформления необходимых документов для получения гражданства", – сообщил Шевченко-старший.
Также Андрей Николаевич поставил точку в вопросе, за какую из четырех сборных его сын будет выступать.
Сын мечтает играть только за сборную Украины! Конечно, если будет соответствовать ее уровню,
– сказал Шевченко.
Бывший главный тренер сборной Украины оценил сильные качества своего сына.
"Могу сказать, что у него есть хорошие задатки. Он трудолюбивый. Если решил принять украинское гражданство и бороться за место в сборной Украины – для меня это хороший сигнал. Итак, у него есть характер, есть цель – и он прилагает необходимые усилия, чтобы ее достичь. Сейчас Кристиан испытывает безумное давление из-за своей фамилии. Но только от него будет зависеть, как он будет работать и развиваться", – подытожил Шевченко.
Шевченко-младший шагает на футбольный олимп
- Кристиан Шевченко родился 10 ноября 2006 года в Лондоне.
- Сначала сын легенды учился в академии Челси. Однако "пенсионеры" не захотели подписывать с ним профессиональный контракт.
- В марте 2023 года Кристиан оказался в юношеской команде Уотфорда. Он смог себя проявить и летом подписал соглашение с "шершнями".
- Шевченко-младший демонстрирует результативную игру за команду U-17.
- Один из голов Кристиана был номинирован на "Лучший гол января", а еще один результативный удар вывел "шершней" в финал Кубка лиги профессионального развития.