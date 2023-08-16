Подтвердив свой класс: украинский форвард получил рекордную карту у FIFA 23

Игра Андрея Шевченко заставляла увлекаться им болельщиков по всему миру. Футбольный симулятор не обошел стороной награды.

Андрей Шевченко получил рекордную карточку в FIFA 23. Ранее ни один украинский футболист не мог достичь такого уровня.

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Уважили легенду

Разработчики футбольного симулятора FIFA 23 от Electronic Arts выпустили ряд новых легендарных карт Cover Star Icon. Данные посвящены иконам мирового футбола, в свое время красовавшимся на обложках любой серии игр. Место среди перечня нашлось и Андрею Шевченко, ставшему лицом "афиши" FIFA 05. На ней украинец оказался вместе с недавно попавшим в скандал Патриком Виейра и Фернандо Мориентесом, поскольку ему приписывали участие в матче-памяти в России.

Шевченко на обложке / FIFA 05

Новая карта Шевченко стала самой рейтинговой в истории Украины. Дело в том, что легендарный нападающий получил рейтинг 96. Такой показатель – рекорд среди украинских игроков, когда-либо представленных в серии видеоигр. Стоит отметить, что сейчас на рынках FIFA 23 Ultimate Team платформ PlayStation, Xbox и Origin украинскую икону торгуют ориентировочно за 160 тысяч монет.

Карточка Андрея Шевченко / FIFA 23

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