Андрій Шевченко отримав рекордну картку в FIFA 23. Раніше жоден український футболіст не міг досягнути такого рівня.
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Уважили легенду
Розробники футбольного симулятора FIFA 23 від Electronic Arts випустили низку нових легендарних карток Cover Star Icon. Дані присвячені іконам світового футболу, які свого часу красувалися на обкладинках будь-якої серії ігор. Місце серед переліку знайшлося і Андрієві Шевченку, котрий став лицем "афіші" FIFA 05. На ній українець опинився разом із Патріком Вієйра та Фернандо Морієнтесом, який нещодавно потрапив у скандал, оскільки йому приписували участь у матчі-пам'яті в Росії.
Шевченко на обкладинці / FIFA 05
Нова картка Шевченка стала найрейтинговішою в історії України. Діло в тому, що легендарний нападник отримав рейтинг 96. Такий показник – рекорд серед українських гравців, які коли-небудь були представлені у серії відеоігор. Варто відзначити, що на даний момент на ринках FIFA 23 Ultimate Team платформ PlayStation, Xbox та Origin українську ікону торгують орієнтовно за 160 тисяч монет.
Картка Андрія Шевченка / FIFA 23
Топ українців у всіх серіях FIFA (без повторювань футболістів)
- Андрій Шевченко – 96 (ікона, FIFA 23, серія Cover Star Icon)
- Андрій Ярмоленко – 94 (Вест Хем, FIFA 21, SUMMERSTARSTEAM2)
- Марлос – 93 (Шахтар, FIFA 18, TOTS-ROTW)
- Олександр Зінченко – 92 (Арсенал, FIFA 23, PREMIERLEAGUETOTS)
- Мораєс – 92 (Шахтар, FIFA 20, ROTW TOTSSF)
- Віктор Циганков – 92 (Динамо, FIFA 19, ROW TOTS)
- Віталій Буяльський – 90 (Динамо, FIFA 22, ROTW TOTS)
- Михайло Мудрик – 90 (Челсі, FIFA 23, FUTURESTARS1)