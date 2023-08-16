Андрій Шевченко отримав рекордну картку в FIFA 23. Раніше жоден український футболіст не міг досягнути такого рівня.

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Уважили легенду

Розробники футбольного симулятора FIFA 23 від Electronic Arts випустили низку нових легендарних карток Cover Star Icon. Дані присвячені іконам світового футболу, які свого часу красувалися на обкладинках будь-якої серії ігор. Місце серед переліку знайшлося і Андрієві Шевченку, котрий став лицем "афіші" FIFA 05. На ній українець опинився разом із Патріком Вієйра та Фернандо Морієнтесом, який нещодавно потрапив у скандал, оскільки йому приписували участь у матчі-пам'яті в Росії.

Шевченко на обкладинці / FIFA 05

Нова картка Шевченка стала найрейтинговішою в історії України. Діло в тому, що легендарний нападник отримав рейтинг 96. Такий показник – рекорд серед українських гравців, які коли-небудь були представлені у серії відеоігор. Варто відзначити, що на даний момент на ринках FIFA 23 Ultimate Team платформ PlayStation, Xbox та Origin українську ікону торгують орієнтовно за 160 тисяч монет.

Картка Андрія Шевченка / FIFA 23

Топ українців у всіх серіях FIFA (без повторювань футболістів)