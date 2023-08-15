Российский футбол использует любые методы, чтобы подтвердить свою легитимность. Для этого они организуются разнообразные выставочные матчи с участием бывших звезд футбола, которых сумели соблазнить деньгами. Очередным таким шабашем в планах россиян должен стать матч памяти воспитанника украинского футбола Ильи Цымбаларя.

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Россияне опять опозорились

По сообщению российских СМИ, в этой игре решили участвовать бывшие легенды футбола: Фернандо Мориентес, Сантьяго Каньисарес, Флоран Малуда, Эммануэль Адебайор. Матч в столице страны-агрессорки существенно ударит репутационно по каждому футболисту, который получит прозвище пособника российских окупантов.

Поэтому журналисты Tribuna.com спросили у экс-форварда Реала Фернандо Мориентеса о возможном участии в матче памяти Ильи Цимбаларя. Ответ трехкратного победителя Лиги чемпионов был более чем лаконичен: "Fake".

Фейковые звезды мирового футбола

Неудивительно, что страна 404 пытается запачкать кровью как можно большее количество бывших звезд. Известно, что зимой в Москве состоялся так называемый "Кубок легенд", в котором приняли участие экс-игроки сборной Франции: Эрик Абидаль и Бакари Санья.

В конце июля в Санкт-Петербурге состоялся матч с участием звезд сборной России и звезд Африки. На самом деле в составе африканской команды играли несколько футболистов, когда-то выступавших в чемпионате России: Даме Н'Дойе, Макбет Сибайя и Секу Олисе. Ни одна настоящая звезда футбола на болота не приехала.

Так что не будет никакого чуда, когда на матч в Москву приедут малоизвестные "сбитые летчики", а на афише будут фамилии совсем других звезд.