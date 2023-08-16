Андрей Шевченко получил рекордную карточку в FIFA 23. Ранее ни один украинский футболист не мог достичь такого уровня.
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Уважили легенду
Разработчики футбольного симулятора FIFA 23 от Electronic Arts выпустили ряд новых легендарных карт Cover Star Icon. Данные посвящены иконам мирового футбола, в свое время красовавшимся на обложках любой серии игр. Место среди перечня нашлось и Андрею Шевченко, ставшему лицом "афиши" FIFA 05. На ней украинец оказался вместе с недавно попавшим в скандал Патриком Виейра и Фернандо Мориентесом, поскольку ему приписывали участие в матче-памяти в России.
Шевченко на обложке / FIFA 05
Новая карта Шевченко стала самой рейтинговой в истории Украины. Дело в том, что легендарный нападающий получил рейтинг 96. Такой показатель – рекорд среди украинских игроков, когда-либо представленных в серии видеоигр. Стоит отметить, что сейчас на рынках FIFA 23 Ultimate Team платформ PlayStation, Xbox и Origin украинскую икону торгуют ориентировочно за 160 тысяч монет.
Карточка Андрея Шевченко / FIFA 23
Топ украинцев во всех сериях FIFA (без повторений футболистов)
- Андрей Шевченко – 96 (икона, FIFA 23, серия Cover Star Icon)
- Андрей Ярмоленко – 94 (Вест Хэм, FIFA 21, SUMMERSTARSTEAM2)
- Марлос – 93 (Шахтер, FIFA 18, TOTS-ROTW)
- Александр Зинченко – 92 (Арсенал, FIFA 23, PREMIERLEAGUETOTS)
- Мораес – 92 (Шахтер, FIFA 20, ROTW TOTSSF)
- Виктор Цыганков – 92 (Динамо, FIFA 19, ROW TOTS)
- Виталий Буяльский – 90 (Динамо, FIFA 22, ROTW TOTS)
- Михаил Мудрик – 90 (Челси, FIFA 23, FUTURESTARS1)