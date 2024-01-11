Полетят головы: радикальные шаги Шевченко на посту президента УАФ

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко вскоре возглавит УАФ. Новый руководитель ассоциации уже наметил первые шаги в новой должности.

Перед своим избранием Андрей Шевченко совершит предвыборный тур по городам Украины. Сначала единственный кандидат в президенты УАФ посетит Львов (16 января), а затем проведет встречи в Киеве (17-18 января), Одессе (19 января) и Харькове (21 января).

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Первые шаги Шевченко

Андрей Николаевич намерен встретиться с руководителями областных ассоциаций футбола, Премьер-лиги, Профессиональной футбольной лиги. Будут определены первоочередные проблемы футбольного хозяйства Украины, требующие решения.

После избрания президентом УАФ, Шевченко проведет радикальную чистку ведомства. Руководство ассоциации сократится почти вдвое. Делать реформы легенде будут помогать два первых вице-президента, три вице-президента, генеральный секретарь, отвечающий за административную работу, и 18 членов Исполкома.

В настоящее время Исполком УАФ насчитывает 43 функционера. Так что такие сокращения многим не понравятся.