Шевченко планирует посетить ряд городов Украины для представления своей предвыборной программы. Об этом сообщает бывший журналист Игорь Бурбас.
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Шевченко планирует посетить ряд городов перед выборами
Напомним, что выборы пройдут 25 января.
По данным бывшего журналиста, свою поездку Шевченко совершит с 16 по 20 января. Начнется она во Львове, затем по плану Киев и Одесса, а затем Харьков. В каждом городе будет круглый стол с представителями нескольких областных ассоциаций. Для удобства, чтобы поочередно встретиться со всеми, распределение произошло по географическому принципу - запад, центр, юг и восток.
Также остается актуальным вопрос о команде, с которой будет работать Шевченко.
Что известно о выборах УАФ
- Шевченко может сменить на этом руководящем посту Андрея Павелко, который сейчас находится во львовском СИЗО. Его обвиняют в хищении денег и коррупции по строительству завода по изготовлению искусственного газона.
- В четверг, 28 декабря, состоялось заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов в президенты УАФ. Во всех протоколах на должность главы Украинской ассоциации футбола выдвинуто единого кандидата – Андрея Шевченко.
- В ходе заседания рабочей группы пришли к выводу, что кандидатура бывшего тренера национальной команды, выдвинутого 14 постоянными членами Ассоциации, является единственной на должность нового президента УАФ.