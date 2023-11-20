20 ноября суд Львова продлил срок содержания под стражей президента УАФ Андрея Павелко. Об этом сообщил известный спортивный деятель и журналист Константин Андриюк.

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Новый год встретит в СИЗО

Футбольному функционеру продлили содержание под стражей на 60 суток – до 18 января 2024 года.

"Время новостей о постоянном жителе СИЗО, отстраненном от должности главы УАФ и подозреваемом в уголовном преступлении – Андрее Павелко. Сегодня, суд города Львова продлил ему меру пресечения – содержание в СИЗО до 18.01.2024.

Все будет хорошо, Андрей Васильевич! Все у вас в СИЗО, будет ХОРОШО!", – написал Андриюк.

Андрей Павелко в суде: смотрите видео

Ранее сообщалось, что 23 ноября должен был истечь последний срок содержания Павелко под арестом. Затем анонсировался обвинительный акт и суд. Однако эти прогнозы не подтвердились.