Перед своїм обранням Андрій Шевченко здійснить передвиборчий тур містами України. Спочатку єдиний кандидат у президенти УАФ відвідає Львів (16 січня), а потім проведе зустрічі у Києві (17-18 січня), Одесі (19 січня) та Харкові (21 січня).

Читайте також Не планує працювати тренером: Шевченко відмовив амбітній європейській збірній

Перші кроки Шевченка

Андрій Миколайович планує зустрітися з керівниками обласних асоціацій футболу, Прем’єр-ліги, Професійної футбольної ліги. Буде визначено першочергові проблеми футбольного господарства України, які потребують вирішення.

Після обрання президентом УАФ Шевченко проведе радикальну чистку відомства. Керівництво асоціації скоротиться майже вдвічі. Робити реформи легенді допомагатимуть два перших віцепрезиденти, три віцепрезиденти, генеральний секретар, що відповідатиме за адміністративну роботу, та 18 членів Виконкому.

Наразі Виконком УАФ нараховує 43 функціонери. Тож такі скорочення багатьом не сподобаються.

Важливо. Вибори президента УАФ відбудуться 25 січня у Будинку футболу. На цій посаді Шевченко замінить свого кума Андрія Павелка. Футбольний функціонер нині перебуває в СІЗО. Його підозрюють у розкраданні грошей під час будівництва заводів з виробництва штучних полів.