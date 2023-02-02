"Вы подаете месседж, что война уже закончилась", – легенда украинского футбола обратилась к МОК

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко решил бросить камень в огород МОК. Обладатель Золотого мяча напомнил комитету, что они совершают роковую ошибку.

Андрей Шевченко напомнил, что международные соревнования – это способ транслировать любую позицию. Украинский футболист уверяет, что допуск россиян к Олимпийским играм символизирует о завершении войны в Украине.

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Обращение Андрея Шевченко

Обладатель Золотого мяча уверяет МОК, что спорта вне политики не существует. Прощать преступления россиянам и белорусам запрещено.

Нет никакого спорта вне политики. Спортивные соревнования уровня Олимпиады — это возможность транслировать любое послание сразу всем людям на земле. И если спортсмены из России или Белоруссии выходят на арену с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначное — война завершена, можно все простить и все забыть,

– написал Шевченко у себя в фейсбуке.

Поэтому, логично, что украинский футболист призывал не допускать спортсменов из стран-агрессоров к соревнованиям. Также Шевченко попросил обратить внимание МОК на то, что делается в Украине во время войны.

Но война не завершена. Она ежедневно уничтожает наши города, калечит детство наших детей и уносит жизни лучших людей. Мир должен помнить об этом, мир должен знать, что борьба за мир и свободу продолжается. Я призываю МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, пока война в Украине не окончена, и решительно осудить российскую агрессию,

– написал Шевченко.

Абсурдное решение МОК