Жорж Тикмерс решил гулять на широкую руку. Президент ЛОК также намерен порекомендовать всем спортивным федерациям Латвии призвать международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных олимпийских соревнованиях.
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Бойкот Латвии
Жорж Тикмерс избрал четкую позицию справедливости. Президент ЛОК также рассказал, при каком условии Латвия сможет принять участие в предстоящих Олимпиадах.
Позиция Латвии такова – если бы эти Игры проходили сейчас и в них принимали участие спортсмены из России и Беларуси, то латвийская команда не поехала бы на эту Олимпиаду. Мы все вместе надеемся, что война закончится, Украина победит и тогда будет совершенно новая ситуация и новые правила игры. Тогда, конечно, латвийские спортсмены также смогут участвовать в таких Олимпиадах,
– рассказал Тикмерс.
Что известно об абсурдном решении МОК
- Международный комитет обнародовал заявление, касающейся Украины и санкций против России и Белоруссии. Комитет решил разрешить спортсменам из страны-агрессора выступать на соревнованиях при определенных условиях.
- На такое решение МОК отреагировал ряд украинских деятелей, таких как: Владимир Зеленский, Владимир Кличко, Михаил Подоляк и другие.
- После волны возмущения, накрывшей МОК, комитет решил таки дать свой ответ, но она получилась трусливой и детской.