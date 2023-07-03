16 июня действующий руководитель УАФ Андрей Павелко был арестован. После этого активизировались слухи о предстоящей смене президента УАФ.

Читайте также Жизнь не на зарплату, отвратительная вседозволенность и позор в сборной: Андрей Павелко и его скандалы

Шевченко близок, как никогда, чтобы заменить Павелка

Еще задолго до ареста Андрея Васильевича именно лучшего бомбардира в истории сборной Украины называли главным претендентом на эту должность, но тогда не было четкой конкретики и согласия от Шевченка. Сейчас, по информации известного журналиста и инсайдера Михаила Спиваковского, Андрей Николаевич согласился,

Андрей Николаевич – человек очень дипломатичный в этих вопросах. Мы знаем, что ему не очень "удобно" находиться в Украине более 182 дней в году и что у него семья, знаем, где. И по моей информации – только вот несколько дней назад Шевченко сказал "Да". Кажется, когда ситуация с Павелко перешла на новый уровень, потому что здесь уголовное производство. Сначала, как я понимаю, Офис президента или враги Павелка пытались совершить какой-то мятеж в Доме футбола. Ну, это же территория Павелка. Вы сражаетесь с человеком, который в этом настолько "Копенгаген", что съест вас и переварит,

– отметил журналист.

По его словам, УЕФА и ФИФА уже не смогут повредить украинскому футболу, ведь при уголовном производстве вмешательство власти в футбольные организации не могут быть незаконными.

Кроме того, аргумент, что УЕФА и ФИФА сразу какие-то санкции привлекут и все. А тут Чеферин уже ничего не сделает, это уголовное производство. Шевченко всегда говорил: "Ну…". А тут он сказал "Да". Не знаю, что у него означает "Да". Но сейчас как никогда Шевченко близок к тому, чтобы заменить Павелка. Вывод простой – если Павелко уйдет, то будет Шевченко. Сейчас шансы как никогда высоки,

– сказал Спиваковский.

Очень смелая и интересная информация, поэтому совсем скоро фейсбук-страницы сторонников Павелка могут начать зажигать. Единственное, что хотелось бы попросить у спичрайтеров всем известных людей – пожалуйста, добавьте больше разнообразия в тексты.