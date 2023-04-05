В швейцарском Ньоне состоялся Конгресс УЕФА. Он принес непророчные новости для Украины, ведь президент УАФ Андрей Павелко был переизбран у Киконком европейского футбола на четыре года.

По теме Прижали хвост предателю Украины: Тимощук подал иск против УАФ в Лозанну

Правда, другая новость о Павелке уже имеет скандальный оттенок. Как сообщают французские СМИ, на главу УАФ подали иск в швейцарский суд. Обвинение - фальсификация документов, угрозы, попытки принуждения и частная коррупция.

Андрей Васильевич обвиняется в угрозах в адрес швейцарского журналиста Арно Беда. В 2018 году мужчина написал критический материал в адрес Павелко о коррупции в украинском футболе.

Как сообщает ресурс, президент УАФ подозревается в запугивании Арно через посредников, а также предложения взятки в размере 50 тысяч евро за поиск компромисса. Судебное заседание должно пройти 12 октября.

Читайте также Форма имеет значение: как и почему Joma одновременно одевает клуб Кадырова и сборную Украины

Напомним, что у Павелко в Украине тоже есть проблемы с законом. Печерский суд Киева обвинил функционера в возможной коррупции при строительстве завода по производству футбольных полей. Это дело Национальное антикоррупционное бюро расследовало с 2018 года.

Павелка подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах. Андрея Васильевича даже арестовали, но позже отпустили под залог почти в 10 миллионов гривен.