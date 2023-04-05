У швейцарському Ньоні відбувся Конгрес УЄФА. ВІн приніс непроганіі новини для України, адже президент УАФ Андрій Павелко був переобраний у Киконком європейського футболу на чотири роки.

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Правда, інша новина про Павелка вже має скандальний відтінок. Як повідомляють французькі ЗМІ, на голову УАФ подали позов у швейцарський суд. Обвинувачення – фальсифікація документів, погрози, спроби примусу та приватна корупція.

Андрій Васильович звинувачується у погрозах на адресу швейцарського журналіста Арно Беда. У 2018 році чоловік написав критичний матеріал на адресу Павелка щодо корупції в українському футболі.

Як повідомляє ресурс, президент УАФ підозрюється у залякуванні Арно через посередників, а також пропозиції хабаря у розмірі 50 тисяч євро за пошук компромісу. Судове засідання має пройти 12 жовтня.

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Нагадаємо, що у Павелка в України теж є проблеми з законом. Печерський суд Києва звинуватив функціонера у можливій корупції при будівництві заводу з виробництва футбольних полів. Цю справу Національне антикорупційне бюро розслідувало з 2018 року.

Павелка підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах. Андрія Васильовича навіть заарештували, але пізніше відпустили під заставу майже у 10 мільйонів гривень.