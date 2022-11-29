У главы УАФ Андрея Павелко начались проблемы с законом. Печерский районный суд Киева отправил под арест президента на два месяца.
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Такой же приговор в понедельник получил и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий. Впрочем, у них была возможность внести залог в размере почти 10 миллионов гривен (точнее, 9 миллионов 880 тысяч гривен).
Стало известно, что Павелко воспользовался такой возможностью. Об этом сообщил юрист УАФ Денис Бугай, который рассказал основные детали судебного заседания.
"Сегодня было заседание Печерского суда. К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он уплачен УАФ. В настоящее время завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. И надеемся, что вскоре Павелко появится в офисе УАФ и продолжит выполнение своих обязанностей.
Следствие заявляет, что есть завладение средствами УАФ. Это неправда. Денежные средства – это была выплата за услуги, которые предоставлял УАФ известный футбольный судья Пьерлуиджи Коллина. У них были все эти доказательства, но эти доказательства суду не передали, а спрятали. Это уголовное производство более трех лет расследовалось НАБУ. Офис генерального прокурора пришел к выводу год назад, что каких-либо признаков преступления со стороны Павелко нет,
– говорит Бугай.
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Что известно об аресте Павелко:
- Павелко обвиняют в возможной коррупции при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.
- Глава УАФ подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.
- Бугай отметил, что Андрей Васильевич находится в Главном управлении свидетелей полиции у следователя, но вскоре его должны отпустить. Юрист намерен обжаловать это решение.
- К слову, в суд поддержать Павелко прибыли немало известных в прошлом футболистов – Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демяненко. Также там был еще один вице-президент УАФ Алан Плиев.