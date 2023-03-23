Во время своей футбольной карьеры Анатолий Тимощук был образцом патриотизма. Однако, как оказалось, это был только пиар. Когда Россия совершила полномасштабную агрессию против Украины, весь патриотизм Тимощука улетучился.

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Тимощук в очередной раз напомнил о себе

Украинская ассоциация футбола отреагировала на поступок экс-капитана "сине-желтых", лишив его всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Тимощук подал апелляцию на решение УАФ, которую проиграл во всех внутренних инстанциях. Теперь настал черед Спортивного арбитражного суда (CAS).

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Тимощук подал иск в Лозанну, в котором требует отмены решения КДК УАФ. Рассмотрение дела обойдется каждой из сторон в 100 тысяч евро.

Кстати, интересы Тимощука в суде будет представлять болгарин Георги Градев, давно сотрудничающий с российским клубом.

Ранее Спортивный Арбитражный уже рассматривал апелляции российского футбольного союза (РФС) по отстранению клубов и сборных страны-агрессора со всех официальных соревнований. Тогда Фемида отправила РФС в направлении российского военного корабля.