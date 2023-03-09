Война в Украине стала вынужденным "водоразделом" для цивилизованного мира – либо они поддерживают Украину как жертву агрессии, либо они и дальше сотрудничают с Россией. Но все ли готовы отказаться от российских рублей ради европейских ценностей? 24 Канал поднял тему спортивной экипировки и проанализировал скандал с компанией Joma.

К теме Теперь решение за сборной Украины: Карпаты отказались от формы Joma, работающей в России

Форма, от которой "подгорело" в России

В 2017 году Украинская ассоциация футбола подписала соглашение с Joma. Испанский производитель начал производить форму для всех сборных Украины по футболу – от юношеских до национальных. И вопрос самого дизайна формы, как и производителя, не был темой широких обсуждений. До лета 2021 года. В это время состоялся чемпионат Европы по футболу, куда пробилась и Украина.

И именно перед началом Евро-2020 сборная Украины представила новую форму (хотя по поводу самого представления есть немало вопросов, ведь форму показали только на странице президента УАФ Андрея Павелко). Особенностью формы стало то, что спереди на ней изобразили контуры Украины (включая временно оккупированный Крым), а на спине над фамилией надпись "Слава Украине". На обороте формы под воротничком разместили надпись "Героям слава".

Реакции на это "из-за поребрика" долго ждать не пришлось. Там сразу в сторону Украины полетели угрозы и проклятия. И хотя УЕФА сначала утвердила эту форму, под давлением России все же "дала заднюю" – надпись "Героям слава" пришлось с формы убрать.



Ажиотаж вокруг формы был немалым, и раскупали ее довольно быстро

Новая форма для Кадырова

В феврале 2022 года Россия начала войну против Украины. И тогда же возник этот "цивилизационный выбор", в том числе и для производителей форм – оставаться ли работать в России, получая за это не только рубли, но и запятнанную репутацию. Следовательно, и отток клиентов по всему миру. И многие компании все-таки покинули российский рынок. Кто-то полностью. Некоторые – только "официально".

Летом 2022 года русские футбольные клубы представили новую форму на сезон. И оказалось, что как минимум два клуба имеют форму именно от Joma, что вызвало большой скандал. При этом один клуб – это ЦСКА (он хоть и не находится в собственности минобороны России, но "армейскую" составляющую все-таки несет). Однако этот клуб имел и до этого контракт с Joma.

А второй – это Ахмат из Грозного. Эта команда хоть напрямую и не принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, но еще в 2020 году попала под санкции США именно из-за приближенности к нему. А перешел Ахмат на Joma тогда, когда компания Macron отказалась от сотрудничества с ними уже из-за войны в марте 2022 года.



Кадыров имеет прямую связь с ФК "Ахмат"

Тогда и разгорелся скандал. И Joma пришлось объяснять, как это произошло. В испанской компании заявили, что головной офис приостановил все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами. Однако в этом и была возможность для российских клубов и дальше получать спортивную форму.

Обратите внимание! Производители спортивной экипировки могут подписывать спонсорские соглашения с клубами и футбольными ассоциациями. По этим соглашениям, клуб получает такую экипировку бесплатно. А компания-производитель – возможность популяризации бренда или выход на новый рынок. Многое здесь зависит от популярности как клуба, так и бренда.



Довольно часто в таких договорах клуб получает разрабатываемый под него эксклюзивный дизайн формы. А также есть обычные коммерческие соглашения. Клуб просто подписывает контракт на закупку экипировки. И выбирает шаблонный дизайн формы.

Вышло так, что Joma хоть "официально" и прекратила спонсорские контакты с российскими клубами, могла "немного подпольно" и дальше работать на российском рынке через своего представителя в Москве. И продавать в Россию свою продукцию.

Снова за старое, но есть одно но

История лета 2022 года с формой от Joma для российских клубов заново вспыхнула в начале марта 2023 года. Случилось это после того, как новую форму показал еще один российский клуб – Зенит. И ее производитель – именно Joma.

Обратите внимание! Однако в этот раз история получила свои "особенности". В первую очередь, в новости о представлении формы российский клуб никоим образом не указал, что производитель Joma, хотя ее логотип там размещен. А указал, что форма изготовлена в сотрудничестве с Wildberries. Это русский интернет-магазин.



И можно бы подумать, что здесь аналогичная ситуация, как и с предыдущими формами для российских команд – клуб сам ее закупил. Если бы не одно но. Форма получила уникальный дизайн, а не шаблонный. Там изображена карта Санкт-Петербурга с его каналами. То есть делали это "под заказчика".

Поэтому здесь уже не избежать дополнительных вопросов к Joma. Ведь вряд ли они не знали, для кого изготовляют форму (учитывая карту города).

Пока главный офис Joma не ответил на то, как Зенит получил форму от них.

В Украине требуют пояснений

Уже после представления новой формы Зенита волна возмущения покатилась и по Украине. Первыми этим решили воспользоваться львовские Карпаты, объявившие, что они сменили поставщика спортивной экипировки. А причиной назвали "отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке".

Правда, без манипуляции не обошлось. Потому что в клубе сами признали, что несколько месяцев изучали потенциальных партнеров, и в феврале 2023 выбрали нового поставщика – еще до того, как разгорелся скандал вокруг формы Joma для Зенита. И уже даже после скандала будут еще некоторое время играть в форме от Joma, ведь новая экипировка еще не прибыла.

Но Карпаты – не единственные, кто в Украине использует форму Joma. И возник вопрос – как на это отреагируют в Украинской ассоциации футбола. Ведь не очень приятно, что Joma одновременно одевает и сборную Украины, и российские клубы, каждый из которых связан с российскими властями.

В УАФ направили запрос по просьбе предоставить объяснение "имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом к разработке дизайна формы" российского клуба. Но не забыли указать, что они уже обращались в Joma по поводу формы для российских клубов летом 2022 года. И тогда получили заверение, что "Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии России против Украины". Тогда УАФ этого оказалось достаточно.

7 марта 2023 года "УАФ Маркетинг" получил от Joma почти такой же ответ, как и летом 2022 года – о прекращении спонсорской деятельности со спортивными командами из России и Беларуси.

А ответственность за то, что Зенит получил форму от Joma, компания перевела на Wildberries, который "может получать товары из нашего каталога на открытом рынке, где у нас нет никакого контроля".

У нас нет прямого контакта – ни коммерческого, ни спонсорского – с каким-либо профессиональным клубом там (в России и Беларуси, – 24 Канал), и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации/индивидуальному стилю новой формы Зенита,

– убеждают в Joma.

Правда, испанская компания не объясняет, как так получилось, что Зенит получил именно индивидуальный дизайн формы, который явно не подпадает под определение "товар из каталога на открытом рынке". Кому же, кроме команды из Санкт-Петербурга, на форме нужна карта этого города?

Свое возмущение выразил и официальный дистрибьютор Joma в Украине – компания "Спорт Сервис". Там заверили, что "спонсорство российского спорта – это безответственные действия, которые мы не можем поддерживать".

Joma также является техническим партнером футбольного клуба Кривбасс. И там тоже обратились к украинскому представителю компании за объяснением. Но сразу предупредили, что не могут полностью отказаться от спортивной экипировки производителя. Ведь только в мужской команде используется 53 разновидности экипировки. Следовательно, на более 50 человек (футболисты, тренеры, персонал) нужно около 3 тысяч единиц. А ведь есть еще женская и юношеская команды, а также футбольная академия, на которых в общей сложности нужно около 8 тысяч единиц экипировки.

"Учитывая войну, которая продолжается в нашей стране, сейчас существуют проблемы с логистикой, и заказа в таком объеме нужно ждать минимум 5 – 6 месяцев у любого производителя. Мы даже не говорим об изготовлении и нанесении логотипов, номеров и других знаков на клубную экипировку. Поэтому полностью сменить технического партнера можно не раньше чем через полгода", – сообщили в Кривбассе.

Разорвет ли сборная Украины контракт с Joma

Пока дать однозначный ответ сложно. Украинская ассоциация футбола получила ответ от Joma, но пока неизвестно, как на это отреагирует. Ведь "объяснение" хоть и есть, но возникает еще немало вопросов. Потому что уникальный дизайн формы явно не сочетается с утверждением о "товаре из нашего каталога". Вряд ли в компании не знали об этом, хотя и уверяют в том, что "не были в курсе и не имеют никакого отношения к запуску и кастомизации или индивидуальному стилю новой формы Зенита".

Это, кстати, напоминает высказывания российского диктатора Владимира Путина о его оккупантах в Крыму и Донбассе в 2014 году, что "российскую военную форму можно купить в любом военторге".

Важно! Сайт 24 Канала обратился за официальным комментарием по поводу этой ситуации в Украинскую ассоциацию футбола. Нам пообещали предоставить более подробный ответ со временем.

Важный момент – время. Уже 26 марта сборная Украины сыграет официальный матч против Англии в Лондоне. И УАФ может просто не успеть подписать соглашение о новой форме для сборной Украины у другого производителя. Ведь контракт предусматривает форму для всех сборных, и это даже немного больший объем, как и у Кривбасса. Хотя и не столь срочный (ведь сборные собираются не так часто, как клубы, у которых постоянные тренировки). Но за три недели производители явно не успеют изготовить форму для сборной (максимум – выдадут шаблонную форму в цветах, на которые и нанесут логотип). Поэтому ни о какой эксклюзивности в этом случае речи быть не может.

Но не менее важно и то, что учредителем и владельцем ООО "Спорт Сервис" (официальный дистрибьютор Joma в Украине) является Сергей Владыко. Он также президент Ассоциации футзала Украины и член исполкома УАФ. Так что если УАФ намерена разорвать соглашение с Joma, то пострадает и он, ведь компания потеряет не только клиента, но и возможность продавать болельщикам форму сборной Украины.