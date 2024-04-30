Лунин встретился с президентом Реала перед полуфиналом ЛЧ против Баварии

Президент Реала Флорентино Перес отправился в Мюнхен, что поддержать "Галактикос" в матче против Баварии. Полуфинальный поединок начнется в 22:00.

Реал и Бавария свой первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют в Мюнхене на "Альянц Арене". В стартовом составе "королевского клуба" выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

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Мотивационная встреча

Накануне важного поединка президент Реала Флорентино Перес прибыл в Мюнхен, чтобы поддержать команду. На официальном сайте "сливочных" появились фото встречи, которая состоялась в отеле Hilton Munich Park.

Президент Реала тепло поздравил Андрея Лунина, который во второй половине сезона стал основным голкипером "сливочных".

Лунин встретился с Пересом / ФК Реал

Перес рассчитывает на Лунина