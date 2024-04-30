Реал та Баварія свій перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зіграють у Мюнхені на "Альянц Арені". У стартовому складі "королівського клубу" вийде український голкіпер Андрій Лунін.

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Мотиваційна зустріч

Напередодні важливого поєдинку президент Реала Флорентіно Перес прибув до Мюнхена, щоб підтримати команду. На офіційному сайті "вершкових" з'явилися фото зустрічі, яка відбулася в готелі Hilton Munich Park.

Президент Реала тепло привітав Андрія Луніна, який у другій половині сезону став основним голкіпером "вершкових".

Лунін зустрівся з Пересом / ФК Реал

Перес розраховує на Луніна