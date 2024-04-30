Реал и Бавария свой первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют в Мюнхене на "Альянц Арене". В стартовом составе "королевского клуба" выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.
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Мотивационная встреча
Накануне важного поединка президент Реала Флорентино Перес прибыл в Мюнхен, чтобы поддержать команду. На официальном сайте "сливочных" появились фото встречи, которая состоялась в отеле Hilton Munich Park.
Президент Реала тепло поздравил Андрея Лунина, который во второй половине сезона стал основным голкипером "сливочных".
Лунин встретился с Пересом / ФК Реал
Перес рассчитывает на Лунина
- Напомним, что Андрей Лунин стал героем ответного матча четвертьфинала ЛЧ против Манчестер Сити. Украинец в серии пенальти отразил два удара игроков "горожан" и обеспечил продолжение еврокомпании.
- После матча Перес лично поблагодарил Лунина за яркую игру и заговорил за новый контракт с футболистом.