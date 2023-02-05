Всегда на поготове: Лунин прокомментировал сенсационное поражение "сливочных"
Источник:Defensa Central
Андрей Лунин, неожиданно для всех появившийся в стартовом составе мадридского Реала на матч Ла Лиги, дал комментарий после проигрыша его команды. Украинский голкипер готов играть в любой момент.
Андрей Лунин, сыгравший со стартовых минут матч 20-го тура Ла Лиги против Мальорки (1:0), отреагировал на поражение своей команды Голкипер и его коллектив готовы работать над ошибками.
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Комментарий украинского таланта
Мадридский коллектив сенсационно уступил команде островов. Единственный гол, забитый в поединке произошел случайно. Карвахаль по невероятной геометрии направил кожаного в собственные ворота., этим самым и поздравил Лунина, который и так редко появляется в основе Реала, но, скорее всего, еще свой шанс получит. "Сливочные" сами же шпортаются и дарят Барселоне больше шансов стать чемпионами Испании.
Андрей Лунин прокомментировал неожиданное поражение своей команды и рассказал о готовности к поединку.
Это не первый раз для меня. Я всегда должен быть готов, у меня было время хорошо размяться, с этим проблем не было. Соперник был сложным для нас, они играли пять защитников. Мы не должны проигрывать эту игру. Пропускать такой гол было обидно. Это Мадрид. Мы возвращаемся и боремся до конца. Настало время восстановиться и хорошо подготовиться. Необходимо исправлять и исправлять ошибки, чтобы идти вперед. Мы собираемся проанализировать поражение и принять меры,
– рассказал Лунин.
Украинский вратарь в Испании
- После феерических выступлений за луганскую Зарю украинец перешел в мадридский Реал за 9 миллионов евро.
- Лунин сразу же начал ездить по арендам, которые успехом не заканчивались. В частности, был в Легенасе, Реал Вальядолиде и Реал Овьедо.
- Лунин провел уже 5 (2 сухих) матча за Реал в рамках Ла Лиги (в частности, против Барселоны ), один (сухой) в Кубке Испании и два в Лиге Чемпионов (оба против Шахтера).