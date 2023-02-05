Андрей Ярмоленко отличился забитым мячом в ворота Аль-Дафры в рамках 15-го тура чемпионата ОАЭ. Украинский вингер приблизился к юбилейной отметке в Аль-Айне.

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Снова приносит результат

Андрей Ярмоленко заработал одиннадцатиметровый удар для своей команды в компенсированное время первого тайма. Украинец подловил соперника при счете 1:1. Партнер Ярмоленко по Аль-Айну Коджо Лаба уверенно реализовал момент и вывел команду Реброва вперед.

Свой гол Ярмоленко забил в дебюте второго тайма, на 47-й минуте матча. После отлично розыгрыша атаки игроков Аль-Айна, сформировавшейся из серии точных коротких пасов, Андрей вышел на свидание с вратарем соперника. Ярмоленко мастерски обработал мяч на очень уверенно забивший гол.

Кстати говоря, этот мяч стал 8-м для Ярмоленко за Аль-Айн за 19 матчей, также украинец успел отдать 4 ассиста за этот срок.

Гол Андрея Ярмоленко: