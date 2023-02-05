Мальорка – Реал 1:0

Гол: Начо, 13 (автогол)

В чемпионате Испании в эти выходные проходят поединки 20 тура Ла Лиги. В первой встрече воскресенья действующий чемпион Реал противостоял на выезде середняка Мальорке. 24 канал.

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Мадридцы имели определенные кадровые проблемы, ведь из-за повреждений не были доступны Милитао, Менди и Бензема. К этому все добавилось повреждение Куртуа, которое кипер получил на предматчевой разминке.

Поэтому Анчелотти в экстренном порядке выставил с первых минут Андрея Лунина. Для украинца это была пятая игра в Ла Лиге в этом сезоне, однако сложилась она не лучшим образом.

Лунина подставили

Уже на 13 минуте Андрея подвел партнер по команде Начо Фернандес. После подачи игрока Мальорки с фланга испанец подставил голову под удар оппонента. Мяч сменил траекторию, чем дезориентировал Лунина и залетел ему за воротник.

После этого Реал ожидательно перехватил инициативу и прижал Мальорку к их воротам. Впрочем, реализация в "бланкос" была ужасная. На 60 минуте мадридцы получили право на пенальти, но кипер "красно-желтых" Райкович потянул удар Асенсио.

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Это был единственный выстрел гостей в створ ворот, хотя команда нанесла в общей сложности более 20-ти ударов. У Лунина почти работы не было, на его счету только один сейв.

Таким образом, Реал третий раз теряет очки в последних пяти матчах чемпионата и дает Барселоне шанс оторваться еще больше. Пока каталонцы опережают мадридцев на 5 баллов, но еще имеют поединок в запасе.

Видеообзор матча Мальорка – Реал: