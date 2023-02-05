Андрій Лунін, який зіграв зі стартових хвилин матч 20-го туру Ла Ліги проти Мальорки (1:0), відреагував на поразку своєї команди. Голкіпер та його колектив готові працювати над помилками.

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Коментар українського таланта

Мадридський колектив сенсаційно поступився команді з островів. Єдиний гол, який був забитий у поєдинку стався випадково. Карвахаль за неймовірною геометрією спрямував "шкіряного" у власні ворота, цим самим і привітав Луніна, який і так рідко з'являється в основі Реала, але, скоріш за все, ще свій шанс отримає. "Вершкові" самі ж шпортаються та дарують Барселоні більше шансів стати чемпіонами Іспанії.

Андрій Лунін прокоментував несподівану поразку своєї команди та розповів про свою готовність до поєдинку.

Це не перший такий раз для мене. Я завжди маю бути готовим, у мене був час добре розім'ятися, з цим проблем не було. Суперник був складним для нас, вони грали у п'ять захисників. Ми не мали програвати цю гру. Пропускати такий гол було образливо. Це Мадрид. Ми повертаємося та боремося до кінця. Прийшов час відновитися та добре підготуватися. Потрібно виправляти та виправляти помилки, щоб йти вперед. Ми збираємося проаналізувати поразку та вжити заходи,

– розповів Лунін.

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