Андрей Лунин, сыгравший со стартовых минут матч 20-го тура Ла Лиги против Мальорки (1:0), отреагировал на поражение своей команды Голкипер и его коллектив готовы работать над ошибками.

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Комментарий украинского таланта

Мадридский коллектив сенсационно уступил команде островов. Единственный гол, забитый в поединке произошел случайно. Карвахаль по невероятной геометрии направил кожаного в собственные ворота., этим самым и поздравил Лунина, который и так редко появляется в основе Реала, но, скорее всего, еще свой шанс получит. "Сливочные" сами же шпортаются и дарят Барселоне больше шансов стать чемпионами Испании.

Андрей Лунин прокомментировал неожиданное поражение своей команды и рассказал о готовности к поединку.

Это не первый раз для меня. Я всегда должен быть готов, у меня было время хорошо размяться, с этим проблем не было. Соперник был сложным для нас, они играли пять защитников. Мы не должны проигрывать эту игру. Пропускать такой гол было обидно. Это Мадрид. Мы возвращаемся и боремся до конца. Настало время восстановиться и хорошо подготовиться. Необходимо исправлять и исправлять ошибки, чтобы идти вперед. Мы собираемся проанализировать поражение и принять меры,

– рассказал Лунин.

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