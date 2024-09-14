25-летний украинский вратарь долго колебался относительно продления контракта со "сливочными", даже были мысли покинуть клуб. В конце концов Лунин подписал новое соглашение с "Королевским клубом".

Читайте также Надеюсь, что буду в Реале до смерти, – Лунин о продлении контракта с клубом

Кто поздравил Лунина с новым контрактом

13 сентября руководство "галактикос" объявило о подписании нового контракта с Андреем Луниным, ведь летом 2025 года истекал срок старого договора. Срок нового соглашения украинца с Реалом рассчитан до лета 2030 года.

Кроме этого, заработная плата украинца увеличилась с 2,5 миллионов до 4,5 миллионов евро. Лунин решил побороться с Тибо Куртуа за место в основном составе.

Под заметкой в Инстаграме Андрея Лунина его поздравили некоторые одноклубники по заключению нового соглашения. Среди них Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Арда Гюлер, Лукас Васкес, Фран Гарсия и легенда "сливочных" – Лука Модрич.

Звездные одноклубники Лунина поздравили его с продлением контракта / Скриншот из инстаграма голкипера

Напомним, что после удачного для украинца сезона-2023/2024 украинцем интересовались многие топ-клубы Европы. Среди них Манчестер Юнайтед, Бавария, Арсенал, Манчестер Сити, Барселона, Ювентус, Атлетико и другие.

В новом сезоне-2024/2025 Андрей Лунин не сыграл ни одного матча за мадридцев. Карло Анчелотти, главный тренер Реала, планирует задействовать украинского голкипера в Кубке Испании зимой.

Благодаря своим достижениям Андрей Лунин попал в список номинантов на престижную европейскую награду. 25-летний украинец может получить звание лучшего голкипера мира 2024 года.