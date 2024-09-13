13 сентября Реал официально сообщил о подписании нового контракта с Андреем Луниным. Новое соглашение рассчитано до 2030 года.

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Как Лунин отреагировал на продление контракта

Украинский голкипер смог описать свои эмоции лишь одним предложением.

Надеюсь, я буду здесь до смерти,

– сказал Андрей Лунин.

Справка. В сезоне-2024/2025 украинец еще ни разу не выходил в стартовом составе. В сезоне-2023/2024 сыграл за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Отметим, что предыдущее соглашение Лунина с Реалом было рассчитано до 2025 года. Украинец хотел покинуть клуб на правах свободного агента, однако решил остаться с “сливочными”