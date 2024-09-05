Андрей Лунин хочет покинуть Реал, если не будет получать достаточно времени в основном составе "сливочных". Карло Анчелотти пообещал ему больше игрового времени, если тот переподпишет контракт с "королевским клубом".

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В каких турнирах сыграет Лунин в сезоне-2024/2025

Карло Анчелотти четко дал понять, что основным голкипером является Тибо Куртуа и он незаменимый игрок основного состава команды.

Андрей Лунин получит свое игровое время только в матчах Кубка Испании и в случае, если бельгиец снова получит травму. Отметим, что в этом сезоне украинец еще не сыграл ни одного матча.

Также голкипер сборной не подписал новый контракт со "сливочными" и планирует покинуть клуб свободным агентом.

Справка. Андрей Лунин в сезоне-2023/2024 сыграл за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Отметим, что даты Кубка Испании еще окончательно неизвестны.