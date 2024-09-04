Уже в конце октября издание France Football проведет церемонию награждения "Золотой мяч-2024". Всего будет разыграно десять индивидуальных наград.
Среди них будет и трофей Яшина, который вручается лучшему вратарю. Организаторы объявили имена десять голкиперов, которые будут претендовать на это звание.
К теме Артем Довбик – среди претендентов на Золотой мяч-2024: когда церемония и кто конкуренты
Лунин идет за наградой
Среди них оказался и украинец Андрей Лунин. 25-летний игрок стал первым представителем нашей страны, который когда-либо претендовал на эту награду.
Список претендентов на трофей Яшина:
- Андрей Лунин (Реал)
- Майк Меньян (Милан)
- Унаи Симон (Атлетик)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Гиорги Мамардашвили (Валенсия)
- Диогу Кошта (Порту)
- Янн Зоммер (Интер)
- Грегор Кобель (Боруссия Д)
- Ронвен Уильямс (Мамелоди Сандаунз)
Церемония награждения премии "Золотой мяч-2024" состоится 28 октября в Париже в театре "Шатле". Отметим, что в прошлом сезоне Андрей Лунин был основным вратарем Реала из-за травмы Тибо Куртуа.
Читайте также До основы еще далеко: Лунин опозорился на тренировке Реала накануне матча с Лас-Пальмасом
Украинец поразил своей игрой, проведя 31 матч. Из них десять – насухо. Вместе с "бланкос" Лунин выиграл чемпионат Испании и стал триумфатором Лиги чемпионов.