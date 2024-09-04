Уже в конце октября издание France Football проведет церемонию награждения "Золотой мяч-2024". Всего будет разыграно десять индивидуальных наград.

Среди них будет и трофей Яшина, который вручается лучшему вратарю. Организаторы объявили имена десять голкиперов, которые будут претендовать на это звание.

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Лунин идет за наградой

Среди них оказался и украинец Андрей Лунин. 25-летний игрок стал первым представителем нашей страны, который когда-либо претендовал на эту награду.

Список претендентов на трофей Яшина:

Андрей Лунин (Реал)

Майк Меньян (Милан)

Унаи Симон (Атлетик)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

Гиорги Мамардашвили (Валенсия)

Диогу Кошта (Порту)

Янн Зоммер (Интер)

Грегор Кобель (Боруссия Д)

Ронвен Уильямс (Мамелоди Сандаунз)

Церемония награждения премии "Золотой мяч-2024" состоится 28 октября в Париже в театре "Шатле". Отметим, что в прошлом сезоне Андрей Лунин был основным вратарем Реала из-за травмы Тибо Куртуа.

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Украинец поразил своей игрой, проведя 31 матч. Из них десять – насухо. Вместе с "бланкос" Лунин выиграл чемпионат Испании и стал триумфатором Лиги чемпионов.