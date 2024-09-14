25-річний український воротар довго вагався щодо продовження контракту з "вершковими", навіть були думки покинути клуб. Зрештою Лунін підписав нову угоду з "Королівським клубом".

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Хто привітав Луніна з новим контрактом

13 вересня керівництво "галактікос" оголосило про підписання нового контракту з Андрієм Луніним, адже влітку 2025 року закінчувався термін старого договору. Термін нової угоди українця з Реалом розрахований до літа 2030 року.

Окрім цього, заробітна плата українця збільшилась з 2,5 мільйонів до 4,5 мільйонів євро. Лунін вирішив поборотись з Тібо Куртуа за місце в основному складі.

Під дописом у Інстаграмі Андрія Луніна його привітали деякі одноклубники щодо укладення нової угоди. Серед них Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Арда Гюлер, Лукас Васкес, Фран Гарсія та легенда "вершкових" – Лука Модріч.

Зіркові одноклубники Луніна привітали його з продовженням контракту / Скриншот з інстаграму голкіпера

Нагадаємо, що після вдалого для українця сезону-2023/2024 українцем цікавилось багато топ-клубів Європи. Серед них Манчестер Юнайтед, Баварія, Арсенал, Манчестер Сіті, Барселона, Ювентус, Атлетіко та інші.

У новому сезоні-2024/2025 Андрій Лунін не зіграв жодного матчу за мадридців. Карло Анчелотті, головний тренер Реала, планує задіяти українського голкіпера у Кубку Іспанії взимку.

Завдяки своїм досягненням Андрій Лунін потрапив у список номінантів на престижну європейську нагороду. 25-річний українець може отримати звання найкращого голкіпера світу 2024.