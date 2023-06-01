Шотландский Селтик заинтересован в сотрудничестве с Андреем Луниным. Украинский голкипер должен сыграть роль сильнейшего конкурента.

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Вариантов достаточно

Многократный чемпион Шотландии мог бы приютить Андрея Лунина. Селтик находится в активном поиске голкипера, который мог бы составить серьезную конкуренцию опытному Джо Харту, которой уже исполнилось 36 лет. Такая перспектива вряд ли соблазнит украинского голкипера, поскольку тот хочет играть, а не выжидать своего момента. С другой стороны, Лунин довольно быстро может выиграть конкуренцию у английского вратаря, поскольку без достаточной игровой практики он достойно себя показывал в матчах этого сезона. Реал же ждет хорошего предложения за украинца.

Андрей Лунин летом, скорее всего, покинет мадридский коллектив. Украинский вратарь этого сезона довольно часто появлялся на газоне, поскольку Тибо Куртуа отсутствовал на матчах из-за пробелов со здоровьем. Однако Лунину и близко не светит выбить звездного бельгийца из основания, а в заложниках у "сливочных" Андрею сидеть надоело. К тому же, главный тренер Реала Карло Анчелотти не уверен в перспективах Лунина, поскольку тот, по его мнению, перестал прогрессировать в определенных аспектах.

Украинского голкипера сватают в ряд европейских коллективов, например в Байер, Боруссию Дортмунд да Вильярреал. Лунин долго жаловался или покидать ему мадридский клуб, однако, скорее всего, Лунин решил завершить свою историю в Реале. Также Андрей в ближайшее время должен встретиться с руководством "сливочных" относительно своего будущего.