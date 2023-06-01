Шотландський Селтік зацікавлений у співпраці з Андрієм Луніним. Український голкіпер повинен зіграти роль сильного конкурента.

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Багаторазовий чемпіон Шотландії міг би прихистити Андрія Луніна. Селтік перебуває у активному пошуку голкіпера, який би міг скласти серйозну конкуренцію досвідченому Джо Харту, яку уже виповнилося 36 років. Така перспектива навряд спокусить українського голкіпера, оскільки той бажає грати, а не вичікувати свого моменту. З іншої сторони Лунін досить швидко може виграти конкуренцію у англійського воротаря, оскільки без достатньої ігрової практики він достойно себе показував у матчах цього сезону. Реал ж чекає хорошої пропозиції за українця.

Андрій Лунін влітку, скоріше за все, покине мадридський колектив. Український воротар цього сезону досить часто появлявся на газоні, оскільки Тібо Куртуа був відсутній на матчах через пробелми зі здоров'ям. Проте Луніну і близько не світить вибити зіркового бельгійця з основи, а в заручниках у "вершкових" Андрію сидіти набридло. До того ж головний тренер Реала Карло Анчелотті не впевнений в перспективах Луніна, оскільки той, на його думку, перестав прогресувати у певних аспектах.

Українського голкіпера сватають у низку європейських колективів, до прикладу в Баєр, Боруссію Дортмунд та Вільярреал. Лунін довго бідкався чи покидати йому мадридський клуб, проте, скоріше за все, Лунін вирішив завершити свою історію в Реалі. Також Андрій найближчим часом повинен зустрітися з керівництвом "вершкових" щодо свого майбутнього.