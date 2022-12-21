Ярмоленко жестко обратился к россиянам, показав видео, как отец достает из-под завалов ребенка

Андрей Ярмоленко активно освещает свои соцсети всю правду о войне в Украине. Капитан сборной Украины в очередной раз обратился к звездам страны-оккупанта.

33-летний правый вингер, выступающий за Аль-Айн, распространил в своем инстаграмме видео после очередного обстрела Украины. В кадре есть отец, который изо всех сил пытается достать своего ребенка, а на фоне мать успокаивает оказавшуюся под завалами дочь.

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Ярмоленко обругал россиян

Андрей Ярмоленко очень жестко, но справедливо, обратился к россиянам, отметив в видео трех известных людей России – футболистов Антона Шунина, Дмитрия Тарасова и скандального рэпера Тимати.

Есть**аны, может прокомментируете как-то это видео?,

– подписал видео Ярмоленко.

Отец вытаскивает из-под завалов ребенка: смотрите видео

Конечно, Ярмоленко не получил никакого ответа на свой вопрос. Андрей уже далеко не в первый раз обращается к зомбированным россиянам.

15 ноября футболист впервые приехал в родную Черниговскую область.

Отметим, что с 24 февраля Ярмоленко активно помогал родному городу и продолжает это делать для украинских военных.

Также Андрей помог родным нападающего сборной Украины и бельгийского Брюгге Яремчука уехать из обстрелянного Чернигова, а именно родителями жены Романа.