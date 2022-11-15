Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко впервые с 24 февраля приехал на украинскую землю. Футболист выложил фото из родной Черниговщины.
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Ярмоленко: Наконец-то я дома
Правый вингер счастлив вернуться домой. Легионер Аль-Айна выложил фото на фоне стелы с надписью: "Черниговский район". Там футболист провел свои лучшие детские годы и начинал делать первые футбольные шаги в будущей успешной карьере.
Наконец-то я дома,
– подписал Ярмоленко.
Ярмоленко вернулся в Черниговскую область / Фото из инстаграммы футболиста
Отметим, что после 24 февраля Ярмоленко активно помогал родному городу. Также Андрей помог родным Яремчука уехать из обстрелянного Чернигова, а именно родителями жены Романа.