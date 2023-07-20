Бронзовый призер чемпионата АПЛ объявил о подписании камерунского голкипера Андре Онана. 27-летний футболист подписал контракт до июня 2028 с возможностью продлить еще на один сезон.

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Новый вызов топ-голкипера

Камерунец не скрывал своего удовольствия переездом на "Олд Траффорд". Онана снова будет работать под руководством нидерландца Эрика тен Хага.

"Присоединиться к Манчестер Юнайтед – невероятная честь, и я упорно работал всю свою жизнь, чтобы достичь этого момента, преодолевая на этом пути много препятствий. Выйти на "Олд Траффорд", чтобы защитить наши ворота и внести свой вклад в команду, будет еще одним потрясающим опытом. Для меня это начало нового пути с новыми товарищами по команде и новыми амбициями, за которые нужно сражаться.

Манчестер Юнайтед имеет долгую историю невероятных вратарей, и теперь я сделаю все возможное, чтобы создать свое собственное наследие в ближайшие годы. Я взволнован возможностью снова поработать с Эриком тен Хагом. Я полон решимости добиться успеха в этом большом футбольном клубе", – заявил Онана.

Миланский клуб получил за голкипера 52,5 миллионов евро. В Манчестер Юнайтед Онана заменит Давида Де Хеа, покинувшего клуб.

Кто такой Андре Онана

В прошлом сезоне Андре Онана защищал цвета миланского Интера. Вместе с нерадзурри камерунец выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал финалистом Лиги чемпионов. В составе Интера Онана сыграл 41 матч, пропустил 36 голов и 19 поединков отыграл "на ноль". Андре играл под руководством Эрика тен Хага в амстердамском Аяксе.

Напомним, что на место камерунца Интер рассматривает кандидатуру голкипера Шахтера Анатолия Трубина. У него через год завершается контракт с "горняками". Однако Шахтер планирует получить за своего воспитанника солидную компенсацию. "Нерадзурри" готовы отдать за 21-летнего футболиста 10 миллионов.