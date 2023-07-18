Суд признал легенду Манчестер Юнайтед невиновным в насилии над своей бывшей девушкой. Королевская прокурорская служба сняла все обвинения с 48-летнего валлийца.

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Из-за отсутствия доказательств легендарного футболиста оправдали

С 2020 года Кейт Гревиль утверждала, что Гиггз ее избивал, контролировал и встречался с 8 другими девушками во время их отношений. Поэтому легендарный футболист потерял должность главного тренера сборной Уэльса.

Райану грозило до 5 лет лишения свободы, если бы суд признал его виновным. Однако этого не произошло, после тщательного изучения дела легендарный валиец может пролистать ужасную страницу в истории своей жизни и вернуться к футболу.

Гиггз испытывает глубокое облегчение от того, что дело подошло к концу после почти трех лет борьбы за свое имя. Теперь он будет заново выстраивать свою карьеру и жизнь.

– говорится в заявлении стороны защиты.

Карьера Райана Гиггза