Миланский Интер серьезно нацелен на трансфер Анатолия Трубина. У украинца в конкурентах одни опытные голкиперы.

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Невероятный шаг вперед

Финалист Лиги чемпионов этого года находится в поисках нового основного голкипера на следующий сезон. Дело в том, что нынешний страж ворот "змей" Андре Онана в ближайшее время может перебраться в состояние манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" готовы выплатить за камерунского вратаря 50 миллионов евро, что, конечно же, в очередной раз напоминает о высоком классе Онана. Таким образом, миланский коллектив и перешел в режим активного поиска голкипера, который сможет достойно подменить Андре в команде.

В шорт-листе Интера оказались сразу несколько опытных голкиперов, в частности, Ян Зоммера из Баварии, Уго Льорис из Тоттенхэма и Кейлора Наваса из ПСЖ, прошедший в прошлом году в составе Ноттингем Форест. Однако среди звезд вратарской позиции оказался и юный талант Анатолий Трубин, своими выступлениями за Шахтер и сборную Украины уже доказавший, что может взять на свою спину ношу основного голкипера топ-команды.

Более того, Интер серьезно настроен на трансфер Трубина, поскольку уже успел установить контакт с окружением Анатолия, который выигрывает своих конкурентов в плане возраста. К тому же "нерадзурри" надеются, что тот факт, что контракт украинского голкипера, который он не имеет желания продлевать, истекает в 2024-м году, сделает Шахтер более покладистым.

Кстати говоря. Недавно Transfermarkt обновил стоимость футболистов УПЛ, оценив Анатолия Трубина в 22 миллиона евро, благодаря чему голкипер стал самым дорогим игроком чемпионата Украины.

Напомним, что другой итальянский клуб Удинее уже делал предложение "горнякам" по отношению к молодому вратарю в размере 6 миллионов евро, однако "кроты" уверенно ее отклонили. В услугах Трубина заинтересован также ряд других европейских коллективов, среди которых Севилья да Бенфика.